Usa | Hospitality for the future | il progetto di Francesco Panella e John Cabot University

Francesco Panella, proprietario dei ristoranti "Antica Pesa" di Roma e Brooklyn e "Feroce" a Manhattan, definito il "ristoratore dei due mondi" e volto televisivo di celebri show come "Little Big Italy" e "Riaccendiamo i fuochi", ha ideato un progetto formativo da proporre agli studenti dell'università internazionale John Cabot sotto forma di sfida dal titolo "Hospitality For The future By John Cabot University & Antica Pesa". È la prima volta che un'azienda legata al mondo della ristorazione e un'Università internazionale collaborano, in maniera creativa e innovativa, alla realizzazione di un modello di Hospitality sostenibile, con la collaborazione attiva degli studenti dell'ateneo.

