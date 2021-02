Usa | Biden | ' Pronto a colloqui sull' accordo nucleare con l' Iran'

(Di domenica 21 febbraio 2021) Joeè 'a sedersi al tavolo dei negoziati per parlare con gliiani di come tornare a vincoli rigorosi sul loro programma'. Lo ha dichiarato il consigliere per la Sicurezza ...

Joeè 'pronto a sedersi al tavolo dei negoziati per parlare con gli iraniani di come tornare a ... Jake Sullivan, affermando che il presidenteè aperto a negoziare con Teheran sul ritorno all'..."Non c'è dubbio che l'Ue sia felice di vederepresidente " dice Bremmer " ma con Russia e Cina, i due rivali strategici degli Stati Uniti, l'Europa vanta ancora un notevole allineamento ...Gli Usa hanno già deciso di investire 1 trilione di dollari ... Il passaggio del testimone, a favore di Joe Biden, migliorerà il clima, ma non fino al punto di consentire all’Amministrazione di ...New York, 20 feb 16:33 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati uniti, Joe Biden, ha firmato il decreto che istituisce lo stato di massima emergenza in Texas. L'iniziativa permetterà tra le altre ...