Usa, alla Malto Cup 2021 primo argento italiano per il malto Extra Pils Mia (Di domenica 21 febbraio 2021) Medaglia d’argento alla Malt Cup 2021, svoltasi negli Usa, per il malto “Extra Pils” della Malteria Italiana Artigianale (MIA), la Malteria affiliata a Mastri Birrai Umbri (MBU), il birrificio che fa parte del gruppo Farchioni 1780 con sede in Umbria, a Gualdo Cattaneo. Grazie a questo riconoscimento, MIA diventa la prima e unica Malteria italiana ed europea premiata al di fuori dei confini degli Stati Uniti. Il malto premiato è di produzione interamente italiana, dalla coltivazione in Umbria alla maltazione, e si trova regolarmente in commercio: un malto dal colore chiaro e ricco di un elevata attività enzimatica. Presente come base in varia misura in tutte le birre ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 febbraio 2021) Medaglia d’Malt Cup, svoltasi negli Usa, per il” della Malteria Italiana Artigianale (MIA), la Malteria affiliata a Mastri Birrai Umbri (MBU), il birrificio che fa parte del gruppo Farchioni 1780 con sede in Umbria, a Gualdo Cattaneo. Grazie a questo riconoscimento, MIA diventa la prima e unica Malteria italiana ed europea premiata al di fuori dei confini degli Stati Uniti. Ilpremiato è di produzione interamente italiana, dcoltivazione in Umbriamaltazione, e si trova regolarmente in commercio: undal colore chiaro e ricco di un elevata attività enzimatica. Presente come base in varia misura in tutte le birre ...

