Usa, aereo United Airlines perde pezzi del motore in volo. Atterraggio d'emergenza

New York, 20 febbraio 2021 - Paura su un volo United Airlines partito da Denver e diretto a Honolulu: poco dopo il decollo ha registrato problemi a un motore, e rientrando ha perso parti del jet ...

