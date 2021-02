Uomini e Donne, Beatrice Buonocore e Giorgio Di Bonaventura si consolano insieme (Di domenica 21 febbraio 2021) La corteggiatrice Beatrice Buonocore e il corteggiatore Giorgio Di Bonaventura sono stati le due non scelte di questa tornata del trono classico di Uomini e Donne. I tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni hanno preferito loro, rispettivamente, Chiara Rabbi e Matteo Ranieri, con i quali sono felicemente fidanzati. Ma sembra che né Beatrice né Giorgio – entrambi bellissimi, amatissimi dalla redazione e potenziali candidati ai troni di settembre – hanno perso tempo. La coppia, infatti, ha trascorso il sabato insieme: i due ex corteggiatori, infatti, sono andati a mangiare in riva al mare e hanno pubblicato su Instagram diverse foto in cui appaiono sorridenti e sereni, segno che hanno superato la delusione inflitta loro dai tronisti. ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 21 febbraio 2021) La corteggiatricee il corteggiatoreDisono stati le due non scelte di questa tornata del trono classico di. I tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni hanno preferito loro, rispettivamente, Chiara Rabbi e Matteo Ranieri, con i quali sono felicemente fidanzati. Ma sembra che néné– entrambi bellissimi, amatissimi dalla redazione e potenziali candidati ai troni di settembre – hanno perso tempo. La coppia, infatti, ha trascorso il sabato: i due ex corteggiatori, infatti, sono andati a mangiare in riva al mare e hanno pubblicato su Instagram diverse foto in cui appaiono sorridenti e sereni, segno che hanno superato la delusione inflitta loro dai tronisti. ...

