Una Vita, anticipazioni: Ursula sul punto di impazzire (Di domenica 21 febbraio 2021) Ursula - Una Vita I continui contrasti con Genoveva Salmeron (Clara Garrido) faranno nuovamente perdere il lume della ragione a Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Nelle puntate di Una Vita in onda da oggi, la vecchia istitutrice si sentirà infatti scaricata dalla sua signora, che comincerà a mostrarsi preoccupati per i suoi continui cambi d'umore, e ripenserà a tutti i torti che ha subito in passato, a partire dall'abbandono di Telmo (Dani Tatay) e del piccolo Mateo. Un evidente stato alterato d'animo che peggiorerà quando la Dicenta capirà che Genoveva si sta pian piano riavvicinando a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Ecco le anticipazioni da domenica 21 a venerdì 26 febbraio 2021. Una Vita: anticipazioni domenica 21 febbraio 2021 Bellita fa pubblicare un ...

