Una vita, anticipazioni Spagna: Genoveva è incinta (Di domenica 21 febbraio 2021) In Una vita le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena. Genoveva riuscirà ad incastrare Felipe, comunicandogli di aspettare un bambino da lui. Sarà veramente l’avvocato il padre della creatura? La paternità del bambino non sarà affatto chiara, visto che la donna, nello periodo corrispondente al concepimento, era stata in intimità anche con Santiago, il finto marito di Marcia. anticipazioni Una vita: Genoveva vuole un figlio da Felipe Nel corso delle prossime settimane, vedremo che Genoveva sembrerà essere riuscita a riconquistare Felipe anche se l’uomo non avrà mai dimenticato Marcia. Quest’ultima intanto, continuerà a sospettare dell’identità di Santiago il quale, nel frattempo, passerà un pomeriggio in intimità con Genoveva. La Salmeron in seguito, ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 21 febbraio 2021) In Unale prossime puntate saranno ricche di colpi di scena.riuscirà ad incastrare Felipe, comunicandogli di aspettare un bambino da lui. Sarà veramente l’avvocato il padre della creatura? La paternità del bambino non sarà affatto chiara, visto che la donna, nello periodo corrispondente al concepimento, era stata in intimità anche con Santiago, il finto marito di Marcia.Unavuole un figlio da Felipe Nel corso delle prossime settimane, vedremo chesembrerà essere riuscita a riconquistare Felipe anche se l’uomo non avrà mai dimenticato Marcia. Quest’ultima intanto, continuerà a sospettare dell’identità di Santiago il quale, nel frattempo, passerà un pomeriggio in intimità con. La Salmeron in seguito, ...

pisto_gol : Se ne è andato #MauroBellugi , difensore dell’Inter, del Bologna, del Napoli e della Nazionale. Aveva 71 anni, ha v… - emergenzavvf : ?? L'applicazione che ti salva la vita! 1??1??2???????? Contattandoci con l'app Where Are U sapremo subito dove sei e d… - Ettore_Rosato : Mauro #Bellugi è stato fuoriclasse in campo e guerriero nella vita. Il suo spirito battagliero ha trascinato l’Inte… - _Erikahoran : RT @fearlessxaury: io volevo essere james, ha baciato harry, ha toccato il culo di louis, ha fatto una gara di rap con liam, ha mangiato le… - Maria_Lrs_ : RT @NinniVB: Le persone sorridenti sono da preservare in una teca e contemplare da lontano. Terapia di vita -

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Mamma si getta dal ponte col figlio: lei muore, il bimbo di un anno e mezzo è gravissimo ... una Lancia Y, ferma dei pressi del ponte sul Piave, a Vidor. Temendo il peggio i militari hanno quindi fatto intervenire i vigili del fuoco che si sono calati, trovando la madre. ormai priva di vita,...

Si getta dal ponte col figlio: lei muore sul colpo, gravissimo il piccolo Nuova terribile tragedia quella che si è consumata ieri ancora una volta in provincia di Treviso: una 31enne si è tolta la vita gettandosi dal ponte, soffriva di depressione Treviso è al centro di una nuova atroce sciagura solo dopo che ieri abbiamo dato la notizia avvenuta a Castello di Godego ...

Una vita, le trame dal 22 al 28 febbraio 2021 Tv Sorrisi e Canzoni Addio a Eda Ciccalè, di 96 anni Era la mamma di Amedeo Regini Ieri è scomparsa serenamente a Montegranaro, all’età di 96 anni, Eda Ciccalè, la mamma di Amedeo Regini, uno dei civitanovesi di lungo corso del mondo politico rivierasco, che è stato anche assessore ...

Preziosi: "Riaccendere le luci dei teatri" Domani la manifestazione. L’attore e regista candidato ai Nastri d’Argento col docu-film che racconta i terremoti dal Belice in poi’ ...

...Lancia Y, ferma dei pressi del ponte sul Piave, a Vidor. Temendo il peggio i militari hanno quindi fatto intervenire i vigili del fuoco che si sono calati, trovando la madre. ormai priva di,...Nuova terribile tragedia quella che si è consumata ieri ancoravolta in provincia di Treviso:31enne si è tolta lagettandosi dal ponte, soffriva di depressione Treviso è al centro dinuova atroce sciagura solo dopo che ieri abbiamo dato la notizia avvenuta a Castello di Godego ...Ieri è scomparsa serenamente a Montegranaro, all’età di 96 anni, Eda Ciccalè, la mamma di Amedeo Regini, uno dei civitanovesi di lungo corso del mondo politico rivierasco, che è stato anche assessore ...Domani la manifestazione. L’attore e regista candidato ai Nastri d’Argento col docu-film che racconta i terremoti dal Belice in poi’ ...