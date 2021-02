UNA VITA, anticipazioni puntata di domenica 21 e lunedì 22 febbraio 2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) anticipazioni puntata 1128 di Una VITA di domenica 21 e lunedì 22 febbraio 2021: Per tenere Santiago legato a sé, Genoveva lo seduce ma gli ricorda anche che è lei a dettare la linea. In seguito la Salmeron e Felipe partecipano a un pranzo nel ristorante Nuovo Secolo insieme a Ramón, Carmen, Liberto e Rosina, i quali si chiedono se tra i due stia per caso nascendo qualcosa… Rosina e Liberto sono preoccupati per la sparizione di Susana. Poi però la Seler torna e confessa che il motivo della sua “scomparsa” riguarda Armando, convocato dal re Alfonso XIII al fine di compiere una missione diplomatica in Francia. Bellita intende festeggiare la sua vittoria nella causa contro Carchano e Margarita, dunque organizza una merenda a cui partecipano tutti i vicini. Ursula ... Leggi su tvsoap (Di domenica 21 febbraio 2021)1128 di Unadi21 e22: Per tenere Santiago legato a sé, Genoveva lo seduce ma gli ricorda anche che è lei a dettare la linea. In seguito la Salmeron e Felipe partecipano a un pranzo nel ristorante Nuovo Secolo insieme a Ramón, Carmen, Liberto e Rosina, i quali si chiedono se tra i due stia per caso nascendo qualcosa… Rosina e Liberto sono preoccupati per la sparizione di Susana. Poi però la Seler torna e confessa che il motivo della sua “scomparsa” riguarda Armando, convocato dal re Alfonso XIII al fine di compiere una missione diplomatica in Francia. Bellita intende festeggiare la sua vittoria nella causa contro Carchano e Margarita, dunque organizza una merenda a cui partecipano tutti i vicini. Ursula ...

pisto_gol : Se ne è andato #MauroBellugi , difensore dell’Inter, del Bologna, del Napoli e della Nazionale. Aveva 71 anni, ha v… - emergenzavvf : ?? L'applicazione che ti salva la vita! 1??1??2???????? Contattandoci con l'app Where Are U sapremo subito dove sei e d… - Ettore_Rosato : Mauro #Bellugi è stato fuoriclasse in campo e guerriero nella vita. Il suo spirito battagliero ha trascinato l’Inte… - GiovannaCrisp14 : @solee94_3 Chi segue Giulia da anni come me sa che lei è così. E chi si aspetta che vedrà la vita privata di Giu… - AStimma : RT @star3star3: @zorpinixfans No, dicevano che è passata una vita da quando sono usciti fra ed eli. Tommy dice che Fra quasi non se lo rico… -

Ultime Notizie dalla rete : UNA VITA Erika e Omar, vent'anni fa l'atroce delitto di Novi Ligure: lei si è laureata e sposata, lui vive in Toscana Erika e Omar , invece, si sono rifatti una vita: lei si è laureata durante la detenzione e si è sposata dopo aver lasciato la Comunitò Exodus di don Antonio Mazzi nel 2011; lui è libero dal 2010 e ...

Vent'anni dal delitto di Novi Ligure Erika e Omar si sono rifatti una vita: lei si è laureata durante la detenzione e si è sposata dopo aver lasciato la Comunità Exodus di don Antonio Mazzi nel 2011, lui è libero dal 2010 e vive in ...

Una vita, le trame dal 22 al 28 febbraio 2021 Tv Sorrisi e Canzoni Mamma si getta dal ponte col figlio: lei muore, il bimbo di un anno si salva Una donna di 31 anni è morta dopo essersi gettata dal ponte di Vidor, nel Trevigiano, con in braccio il figlio di un anno e mezzo. Il bimbo è stato trovato dai soccorritori ...

Un deserto trafficato (leggo)Marco1,12-15«...nel deserto stava con le bestie e angeli lo servivano...»Lo Spirito Santo lo conduce nel deserto che in realt&agrav ...

Erika e Omar , invece, si sono rifatti: lei si è laureata durante la detenzione e si è sposata dopo aver lasciato la Comunitò Exodus di don Antonio Mazzi nel 2011; lui è libero dal 2010 e ...Erika e Omar si sono rifatti: lei si è laureata durante la detenzione e si è sposata dopo aver lasciato la Comunità Exodus di don Antonio Mazzi nel 2011, lui è libero dal 2010 e vive in ...Una donna di 31 anni è morta dopo essersi gettata dal ponte di Vidor, nel Trevigiano, con in braccio il figlio di un anno e mezzo. Il bimbo è stato trovato dai soccorritori ...(leggo)Marco1,12-15«...nel deserto stava con le bestie e angeli lo servivano...»Lo Spirito Santo lo conduce nel deserto che in realt&agrav ...