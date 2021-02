Una Vita anticipazioni mercoledì 24 febbraio 2021, Ursula grida vendetta (Di domenica 21 febbraio 2021) A niente valgono i tentativi fatti da Fabiana nella puntata di Una Vita del 24 febbraio 2021 per placare la rabbia in senno ad Ursula. Infatti quest’ultima invasa dai ricordi del passato riguardo gli abitanti del quartiere, giura che questa volta non si fermerà e si vendicherà di tutti loro. Per questo chiede a Genoveva di aiutarla. Cinta intanto si rifiuta di calcare nuovamente le scene, al contrario di suo padre Josè che sembra averci preso gusto e desidera continuare l’avventura dell’attore. Su Mediaset Play vi ricordiamo che potete rivedere tutti gli episodi della telenovela spagnola che vi siete persi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita trame domenica 21 febbraio 2021, Ursula perde la ragione In questo episodio della ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 21 febbraio 2021) A niente valgono i tentativi fatti da Fabiana nella puntata di Unadel 24per placare la rabbia in senno ad. Infatti quest’ultima invasa dai ricordi del passato riguardo gli abitanti del quartiere, giura che questa volta non si fermerà e si vendicherà di tutti loro. Per questo chiede a Genoveva di aiutarla. Cinta intanto si rifiuta di calcare nuovamente le scene, al contrario di suo padre Josè che sembra averci preso gusto e desidera continuare l’avventura dell’attore. Su Mediaset Play vi ricordiamo che potete rivedere tutti gli episodi della telenovela spagnola che vi siete persi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unatrame domenica 21perde la ragione In questo episodio della ...

