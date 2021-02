Una vita anticipazioni: Marcia sospetta ancora, chi è davvero Santiago? Dov’è suo marito? (Di domenica 21 febbraio 2021) Quali sono le vere intenzioni di Genoveva e chi è davvero Santiago? Felipe si renderà conto delle macchinazioni della donna contro di lui oppure no? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 22 febbraio 2021. Inizia alla grande come sempre la nuova settimana in compagnia di Una vita e i colpi di scena non mancano. Bellita ha deciso di festeggiare e organizzare un ricevimento per raccontare la sua verità, non vuole che si pensi che quello che ha raccontato Alfonso nella pellicola sia vero. Marcia intanto continua a farsi delle domande su tutto quello che è successo nell’ultimo periodo con Santiago. Ci sono delle cose che non la convincono e la cicatrice che suo marito non ha più, non è una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 21 febbraio 2021) Quali sono le vere intenzioni di Genoveva e chi è? Felipe si renderà conto delle macchinazioni della donna contro di lui oppure no? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 22 febbraio 2021. Inizia alla grande come sempre la nuova settimana in compagnia di Unae i colpi di scena non mancano. Bellita ha deciso di festeggiare e organizzare un ricevimento per raccontare la sua verità, non vuole che si pensi che quello che ha raccontato Alfonso nella pellicola sia vero.intanto continua a farsi delle domande su tutto quello che è successo nell’ultimo periodo con. Ci sono delle cose che non la convincono e la cicatrice che suonon ha più, non è una ...

