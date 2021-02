Una Vita anticipazioni, l’arrivo di Maite ad Acacias (Di domenica 21 febbraio 2021) Nei prossimi giorni farà il suo ingresso nelle puntate di Una Vita, Maite, una pittrice parigina che è la nipote di Don Armando. La donna, dal passato libertino e dalle abitudini poco chiare, darà agli abitanti del quartiere motivo per sparlare e soprattutto Rosina racconterà che nella sua soffitta che funge sia da casa che da studio riceve visite particolari. Tuttavia l’attenzione di Maite sembra fin da subito essere indirizzata in particolare verso qualcuno. Puntate Una Vita, Maite e il suo rapporto con Camino La pittrice noterà il talento di Camino e si proporrà di darle lezioni. Felicia sarà contraria a questa novità ma la figlia lotterà per il diritto ad esprimere la sua vena creativa e, dopo aver fatto alla madre un ritratto bellissimo, riceverà la sua approvazione al corso. Fin da subito ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 21 febbraio 2021) Nei prossimi giorni farà il suo ingresso nelle puntate di Una, una pittrice parigina che è la nipote di Don Armando. La donna, dal passato libertino e dalle abitudini poco chiare, darà agli abitanti del quartiere motivo per sparlare e soprattutto Rosina racconterà che nella sua soffitta che funge sia da casa che da studio riceve visite particolari. Tuttavia l’attenzione disembra fin da subito essere indirizzata in particolare verso qualcuno. Puntate Unae il suo rapporto con Camino La pittrice noterà il talento di Camino e si proporrà di darle lezioni. Felicia sarà contraria a questa novità ma la figlia lotterà per il diritto ad esprimere la sua vena creativa e, dopo aver fatto alla madre un ritratto bellissimo, riceverà la sua approvazione al corso. Fin da subito ...

