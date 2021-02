Una Vita, anticipazioni 22 febbraio: Ursula ha terribili ricordi del suo passato. Marcia si confida su Santiago (Di domenica 21 febbraio 2021) Una Vita, anticipazioni 22 febbraio: le protagoniste della puntata di lunedì saranno Ursula, che come sappiamo sta sprofondando sempre di più nella follia, e Marcia, per cui aumentano i sospetti sull’identità di Santiago. Una Vita, anticipazioni 22 febbraio: Ursula ricorda il suo drammatico passato, Genoveva spaventata da lei Le condizioni mentali della Dicenta sembreranno peggiorare, mentre lei ricorderà tragici episodi del suo passato: vedremo quali in particolare. Intanto è riuscita a spaventare Genoveva con la sua minaccia, che deciderà di restare per un po’ con Santiago. Marcia si confida con Casilda su ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 21 febbraio 2021) Una22: le protagoniste della puntata di lunedì saranno, che come sappiamo sta sprofondando sempre di più nella follia, e, per cui aumentano i sospetti sull’identità di. Una22ricorda il suo drammatico, Genoveva spaventata da lei Le condizioni mentali della Dicenta sembreranno peggiorare, mentre lei ricorderà tragici episodi del suo: vedremo quali in particolare. Intanto è riuscita a spaventare Genoveva con la sua minaccia, che deciderà di restare per un po’ consicon Casilda su ...

pisto_gol : Se ne è andato #MauroBellugi , difensore dell’Inter, del Bologna, del Napoli e della Nazionale. Aveva 71 anni, ha v… - emergenzavvf : ?? L'applicazione che ti salva la vita! 1??1??2???????? Contattandoci con l'app Where Are U sapremo subito dove sei e d… - Ettore_Rosato : Mauro #Bellugi è stato fuoriclasse in campo e guerriero nella vita. Il suo spirito battagliero ha trascinato l’Inte… - MarilV16 : @setsahc ma cosa vi ho fatto di male? ?? no io oggi non ce la faccio, ho troppa voglia di piangere. ma poi campagna… - f4stfu5e : Questo video mi sta tenendo in vita da una settimana -