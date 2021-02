Una Vita, anticipazioni 22 febbraio: la pazzia di Ursula (Di domenica 21 febbraio 2021) Ad Acacias non mancheranno nuovi colpi di scena soprattutto per quanto concerne la figura di Ursula Dicenta, che rivestirà un ruolo centrale nel corso delle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni della soap opera Iberica di lunedì 22 febbraio, infatti, annunciano che la governante di casa Salmeron inizierà a comportarsi in maniera strana. In particolare, la donna ripenserà ad alcuni gravissimi episodi legati al suo passato e se questo atteggiamento preoccuperà Agustina, farà pesantemente indispettire Genoveva, sempre più propensa a liberarsi di lei. Nel frattempo, Bellita organizzerà una merenda per festeggiare la buona riuscita della causa legale contro Alfonso Carchano e inviterà i vicini. Tutti saranno felici di condividere con lei la fine dell'incubo in cui il produttore e la moglie Margarita avevano ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 21 febbraio 2021) Ad Acacias non mancheranno nuovi colpi di scena soprattutto per quanto concerne la figura diDicenta, che rivestirà un ruolo centrale nel corso delle prossime puntate di Una. Ledella soap opera Iberica di lunedì 22, infatti, annunciano che la governante di casa Salmeron inizierà a comportarsi in maniera strana. In particolare, la donna ripenserà ad alcuni gravissimi episodi legati al suo passato e se questo atteggiamento preoccuperà Agustina, farà pesantemente indispettire Genoveva, sempre più propensa a liberarsi di lei. Nel frattempo, Bellita organizzerà una merenda per festeggiare la buona riuscita della causa legale contro Alfonso Carchano e inviterà i vicini. Tutti saranno felici di condividere con lei la fine dell'incubo in cui il produttore e la moglie Margarita avevano ...

pisto_gol : Se ne è andato #MauroBellugi , difensore dell’Inter, del Bologna, del Napoli e della Nazionale. Aveva 71 anni, ha v… - emergenzavvf : ?? L'applicazione che ti salva la vita! 1??1??2???????? Contattandoci con l'app Where Are U sapremo subito dove sei e d… - Ettore_Rosato : Mauro #Bellugi è stato fuoriclasse in campo e guerriero nella vita. Il suo spirito battagliero ha trascinato l’Inte… - CataVinc : @mr_myro ma appunto, è sempre stato così, non capisco quale sia il problema. Sono persone come noi, un po' privileg… - maryfagi : RT @alfonsoliguor11: #facciamolucesulteatro Il 22 febbraio, i teatri si riaccendono. Siete tutti invitati a partecipare, per la vita della… -