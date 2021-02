Una montagna senza Draghi (Di domenica 21 febbraio 2021) di Lorenza Morello. Con il nuovo governo, composto da alcune persone di indubbio valore in cui tutti ripongono molte aspettative, si sperava in una diversa gestione della pandemia con una maggiore attenzione alle esigenze economiche dei soggetti più deboli in questo momento. Non nascondo la delusione per la conferma di alcuni ministri come Di Maio e Speranza che non hanno certo brillato per risultati ottenuti. Per il primo, considerato la caratura internazionale di Draghi, probabilmente non sarà un problema, perché con i leader internazionali sarà il presidente del consiglio a trattare, stante la familiarità che possiede con molti di essi. Per il secondo non sappiamo bene come possano essere migliorati i deludenti risultati ottenuti. Il primo atto del ministro Speranza nel nuovo governo è stata una criminosa chiusura generalizzata della ... Leggi su ilparagone (Di domenica 21 febbraio 2021) di Lorenza Morello. Con il nuovo governo, composto da alcune persone di indubbio valore in cui tutti ripongono molte aspettative, si sperava in una diversa gestione della pandemia con una maggiore attenzione alle esigenze economiche dei soggetti più deboli in questo momento. Non nascondo la delusione per la conferma di alcuni ministri come Di Maio e Speranza che non hanno certo brillato per risultati ottenuti. Per il primo, considerato la caratura internazionale di, probabilmente non sarà un problema, perché con i leader internazionali sarà il presidente del consiglio a trattare, stante la familiarità che possiede con molti di essi. Per il secondo non sappiamo bene come possano essere migliorati i deludenti risultati ottenuti. Il primo atto del ministro Speranza nel nuovo governo è stata una criminosa chiusura generalizzata della ...

