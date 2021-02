Una finestra su Venezia: Casa Bottani e la storica visita di Francesco Petrarca (Di domenica 21 febbraio 2021) Via Gombito è una delle principali arterie di Città Alta. In pochi sanno però che, a pochi passi da Piazza Vecchia, sorga un’edificio che abbia fatto la storia della poesia italiana. Al civico 26/b è infatti possibile imbattersi in Francesco Petrarca, ospite per una notte dell’orafo Enrico Capra. Secondo la tradizione l’antico edificio, risalente al Duecento, avrebbe avrebbe accolto il sommo poeta durante la sua visita a Bergamo avvenuta il 13 ottobre 1359. Nonostante la curiosa suggestione, la storia della struttura è in parte ancora oggi sconosciuta, almeno sino al XV secolo quando lo stabile passò fra le mani dei Bottani. A testimoniare la presenza della Casata originaria della Valsassina vi sono ancora oggi visibili alcuni affreschi che raffigurano diversi botti, simbolo della famiglia. A ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 febbraio 2021) Via Gombito è una delle principali arterie di Città Alta. In pochi sanno però che, a pochi passi da Piazza Vecchia, sorga un’edificio che abbia fatto la storia della poesia italiana. Al civico 26/b è infatti possibile imbattersi in, ospite per una notte dell’orafo Enrico Capra. Secondo la tradizione l’antico edificio, risalente al Duecento, avrebbe avrebbe accolto il sommo poeta durante la suaa Bergamo avvenuta il 13 ottobre 1359. Nonostante la curiosa suggestione, la storia della struttura è in parte ancora oggi sconosciuta, almeno sino al XV secolo quando lo stabile passò fra le mani dei. A testimoniare la presenza dellata originaria della Valsassina vi sono ancora oggi visibili alcuni affreschi che raffigurano diversi botti, simbolo della famiglia. A ...

