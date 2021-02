Un anno di Covid in Italia: come siamo cambiati tra smart working, videochiamate e didattica a distanza (Di domenica 21 febbraio 2021) Al netto del bollettino giornaliero sul numero dei contagi, il dato che rappresenta meglio cosa ha significato un anno di Covid in Italia è della Società Italiana di psichiatria. A dodici mesi esatti dalla scoperta del paziente 1 di Codogno, l'organizzazione degli psichiatri Italiani ha fotografato uno stato di salute mentale ai confini dello stress post-traumatico – lo stesso che si registra nei militari alla fine di un conflitto bellico: ansia, incertezza, sofferenza e isolamento stanno mettendo a rischio il benessere mentale di milioni di persone con un Italiano su tre a rischio di contrarre un vero e proprio trauma da pandemia in grado di avere effetti psicologici a lungo termine. Questo stravolgimento delle nostre vite a tempo indeterminato rischia di fare danni ... Leggi su gqitalia (Di domenica 21 febbraio 2021) Al netto del bollettino giornaliero sul numero dei contagi, il dato che rappresenta meglio cosa ha significato undiinè della Societàna di psichiatria. A dodici mesi esatti dalla scoperta del paziente 1 di Codogno, l'organizzazione degli psichiatrini ha fotografato uno stato di salute mentale ai confini dello stress post-traumatico – lo stesso che si registra nei militari alla fine di un conflitto bellico: ansia, incertezza, sofferenza e isolamento stmettendo a rischio il benessere mentale di milioni di persone con unno su tre a rischio di contrarre un vero e proprio trauma da pandemia in grado di avere effetti psicologici a lungo termine. Questo stravolgimento delle nostre vite a tempo indeterminato rischia di fare danni ...

