Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di domenica 21 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 19.45 – Osimhen esce in barella – Preoccupano le condizioni di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano esce in barella nel finale di Atalanta-Napoli. Le sue condizioni Ore 17.00 – Conte parla dopo la vittoria sul Milan – Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria straripante nel derby di Milano: ecco le sue dichiarazioni Ore 16.30 – Pioli analizza la sconfitta contro l’Inter – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter: ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero Ore 15.30 – Allenatore Cagliari, accordo raggiunto con Semplici: le Ultime – Accordo raggiunto con Semplici che sarà dunque il nuovo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 19.45 – Osimhen esce in barella – Preoccupano le condizioni di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano esce in barella nel finale di Atalanta-Napoli. Le sue condizioni Ore 17.00 – Conte parla dopo la vittoria sul Milan – Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria straripante nel derby di Milano: ecco le sue dichiarazioni Ore 16.30 – Pioli analizza la sconfitta contro l’Inter – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter: ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero Ore 15.30 – Allenatore Cagliari, accordo raggiunto con Semplici: le– Accordo raggiunto con Semplici che sarà dunque il nuovo ...

sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - fanpage : Da oggi negozi, biblioteche e musei possono riaprire. In Israele si torna alla normalità. - PianetaMilan : #DerbyMilano, #Colonnese: 'Già all'andata il #Milan era stato miracolato' - #ACMilan - SteMenapace1980 : RT @comunetn: Arresto per droga in via Petrarca: prosegue la sinergia fra gli agenti dell'Unità operativa crimine diffuso della Squadra mob… -