UFC Fight Night 185 – Derrick Lewis stende Curtis Blaydes!

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 21 febbraio 2021) UFC185 – Un evento che ha davvero offerto molto di più di quanto osservatori e analisti avevano previsto. Nel main eventprenota la sua title shot con un montante che fa crollareBlaydes pesantemente a terra. Nel co main event Yana Kunitskaya grazie ad una performance incontenibile regola ai punti una Ketlen Vieira non ancora matura per queste sfide ad alto livello. Negli altri match della card sono Tom Aspinall e Chris Daukas a consacrarsi come nuove stelle della categoria dei pesi massimi. Inoltre, Julian Erosa e John Castaneda regalano a tutti fan delle MMA due stilosi TKO. Throwing with bad intentions from the off! Blaydes &as advertised through the opening 5. #UFCVegas19 pic.twitter.com/s3Qn8Q7Vu1— UFC Europe (@UFCEurope) ...