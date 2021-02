Ue-Usa, crisi di sfiducia? Cosa svela il sondaggio Ecfr (Di domenica 21 febbraio 2021) “La maggior parte degli europei ha gioito per la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali statunitensi di novembre, ma pochi credono che, sotto la sua guida, gli Stati Uniti torneranno alla ribalta in qualità di principale attore globale”. Questa la lapidaria conclusione della ricerca dell’European Council on Foreign Relations (Ecfr), basata su sondaggi paneuropei, che porta alla luce un riallineamento geopolitico epocale. I quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca, dimostra il sondaggio, non sono solo una parentesi. L’eredità fotografata all’alba dell’era Biden è quella di un calo di fiducia generale verso il tradizionale ruolo degli Stati Uniti come timoniere della comunità internazionale e, segnatamente, delle democrazie occidentali. “America First si è rivelata essere America Alone,” ha detto Piero Fassino, deputato del Partito ... Leggi su formiche (Di domenica 21 febbraio 2021) “La maggior parte degli europei ha gioito per la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali statunitensi di novembre, ma pochi credono che, sotto la sua guida, gli Stati Uniti torneranno alla ribalta in qualità di principale attore globale”. Questa la lapidaria conclusione della ricerca dell’European Council on Foreign Relations (), basata su sondaggi paneuropei, che porta alla luce un riallineamento geopolitico epocale. I quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca, dimostra il, non sono solo una parentesi. L’eredità fotografata all’alba dell’era Biden è quella di un calo di fiducia generale verso il tradizionale ruolo degli Stati Uniti come timoniere della comunità internazionale e, segnatamente, delle democrazie occidentali. “America First si è rivelata essere America Alone,” ha detto Piero Fassino, deputato del Partito ...

formichenews : Ue-Usa, crisi di sfiducia? Cosa svela il sondaggio Ecfr L'articolo di Otto Lanzavecchia (@otto_lanza)… - pana_tta : RT @VauroSenesi: Vauro di archeologia (1980!) - Fusillide : RT @Lucidamix: Il 19 febbraio gli Stati Uniti sono rientrati negli accordi di Parigi. Nonostante il rientro degli USA sia prevalentemente s… - Lucidamix : Il 19 febbraio gli Stati Uniti sono rientrati negli accordi di Parigi. Nonostante il rientro degli USA sia prevalen… - bar_rubino : RT @collettiva_news: ??LAVORATORI USA E GETTA Perché un'azienda che non è in crisi e non è in calo dovrebbe chiudere e lasciare a casa 150 l… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa crisi Ricci/Forte: "i Leoni, gli Eroi, sono intorno a noi, ci scrutano dal buio della platea" ... timore, crisi culturale e incapacità di distinguere le valenze tra un gesto rituale Con e In ... nella cartografia antica, l'area inesplorata ma, nell'accezione contemporanea, si usa per definire una ...

Montesano: 'Riaprire subito i teatri, confido nella razionalità di Draghi' ... ormai fermi da un anno e in grave crisi. 'Il mondo dello spettacolo è da un anno fermo, un danno ... 'Lavoratori', una parola che non si usa più. Ecco, i lavoratori dello spettacolo non sanno come ...

La crisi del lavoro negli Stati Uniti sta diventando strutturale? AGI - Agenzia Italia La Formula 1 attrae investitori dagli USA Nonostante una pandemia globale e la conseguente crisi economica, la Formula 1 non perde il suo fascino. La notizia arriva dagli Stati Uniti: la società Sportstek Acquisition Corporation ha confermato ...

L'alimentare tira l'export Ma da solo non basta Un altro primato nonostante tutto. Stando agli ultimi dati, le vendite all'estero di prodotti agroalimentari italiani hanno raggiunto nel 2020 il valore di 46,1 miliardi di euro. Un risultato eccezion ...

... timore,culturale e incapacità di distinguere le valenze tra un gesto rituale Con e In ... nella cartografia antica, l'area inesplorata ma, nell'accezione contemporanea, siper definire una ...... ormai fermi da un anno e in grave. 'Il mondo dello spettacolo è da un anno fermo, un danno ... 'Lavoratori', una parola che non sipiù. Ecco, i lavoratori dello spettacolo non sanno come ...Nonostante una pandemia globale e la conseguente crisi economica, la Formula 1 non perde il suo fascino. La notizia arriva dagli Stati Uniti: la società Sportstek Acquisition Corporation ha confermato ...Un altro primato nonostante tutto. Stando agli ultimi dati, le vendite all'estero di prodotti agroalimentari italiani hanno raggiunto nel 2020 il valore di 46,1 miliardi di euro. Un risultato eccezion ...