“Uccisi per aver difeso i sacerdoti e l’Arca dell’Alleanza” centinaia di cristiani mentre il conflitto in Etiopia avanza (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono in centinaia i cristiani che stanno difendendo una chiesa etiope che si ritiene possa ospitare la sacra Arca dell’Alleanza, cioè quella che secondo la Bibbia era una cassa di legno d’acacia con un coperchio d’oro, utilizzata per custodire le Tavole della Legge date da Dio a Mosè sul Monte Sinai. Si stima che sino ad ora siano circa 800 le persone morte durante il conflitto, mentre i soldati etiopi ed eritrei hanno combattuto le forze ribelli del Tigray a novembre, ma la vera portata della devastazione è appena venuta alla luce. Inquietanti filmati mostrerebbero la distruzione del monastero di Debre Abay, a sud-ovest di Axum, con alcuni soldati etiopi che commettono crimini di guerra. Circondato da pozze di sangue e dozzine di corpi, il video mostra le truppe che camminano tra i ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono inche stanno difendendo una chiesa etiope che si ritiene possa ospitare la sacra Arca, cioè quella che secondo la Bibbia era una cassa di legno d’acacia con un coperchio d’oro, utilizzata per custodire le Tavole della Legge date da Dio a Mosè sul Monte Sinai. Si stima che sino ad ora siano circa 800 le persone morte durante ili soldati etiopi ed eritrei hanno combattuto le forze ribelli del Tigray a novembre, ma la vera portata della devastazione è appena venuta alla luce. Inquietanti filmati mostrerebbero la distruzione del monastero di Debre Abay, a sud-ovest di Axum, con alcuni soldati etiopi che commettono crimini di guerra. Circondato da pozze di sangue e dozzine di corpi, il video mostra le truppe che camminano tra i ...

