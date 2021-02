Uccide giraffa e offre il cuore al marito come regalo di San Valentino, l'ultima 'prodezza' della cacciatrice Merelize (Di domenica 21 febbraio 2021) Merelize van der Merwe ne ha combinata un'altra, sempre sostendo che solo i cacciatori professionisti come lei amano davvero gli animali. Evidentemente è con tale profondo affetto che la sudafricana, ... Leggi su leggo (Di domenica 21 febbraio 2021)van der Merwe ne ha combinata un'altra, sempre sostendo che solo i cacciatori professionistilei amano davvero gli animali. Evidentemente è con tale profondo affetto che la sudafricana, ...

danielarom12570 : RT @mattinodinapoli: Uccide giraffa e offre il cuore al marito come regalo di San Valentino: l'ultima prodezza della cacciatrice Merelize h… - massimos1965 : Uccide giraffa e offre il cuore al marito come regalo di San Valentino: l'ultima prodezza della cacciatrice Merelize - sorellaacqua : RT @sorellaacqua: Uccide giraffa e offre il cuore al marito come regalo di San Valentino, l'ultima prodezza della cacciatrice Merelize http… - Severus2x : Prima o poi Merelize, diventerai giraffa! Uccide giraffa e offre il cuore al marito come regalo di San Valentino: l… - lupettorosso76 : Uccide giraffa e offre il cuore al marito come regalo di San Valentino: l'ultima prodezza della cacciatrice Merelize -