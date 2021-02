UAE Tour oggi: orario, tv, percorso, favoriti. Nizzolo sfida Ewan, Bennett e Ackermann (Di domenica 21 febbraio 2021) Inizia oggi l’UAE Tour 2021 con una frazione per sprinter che va da Al Ruwais ad Al Mirfa. Sono 177 chilometri totalmente pianeggianti. Al via della gara ci sarà il gotha mondiale delle ruote veloci. I favoriti per la tappa odierna, infatti, sono l’australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal), l’irlandese Sam Bennett (Deceuninck-Quick), il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) e, ovviamente, l’azzurro campione d’Europa Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Assos). Per quanto concerne la truppa italiana, inoltre, vanno tenuti d’occhio anche Elia Viviani (Cofidis), Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) e Alberto Dainese (DSM). Tra gli altri papabili al trionfo di tappa ci sono il colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), il quale cerca riscatto dopo un biennio difficile, il belga ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Inizial’UAE2021 con una frazione per sprinter che va da Al Ruwais ad Al Mirfa. Sono 177 chilometri totalmente pianeggianti. Al via della gara ci sarà il gotha mondiale delle ruote veloci. Iper la tappa odierna, infatti, sono l’australiano Caleb(Lotto-Soudal), l’irlandese Sam(Deceuninck-Quick), il tedesco Pascal(Bora-Hansgrohe) e, ovviamente, l’azzurro campione d’Europa Giacomo(Qhubeka-Assos). Per quanto concerne la truppa italiana, inoltre, vanno tenuti d’occhio anche Elia Viviani (Cofidis), Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) e Alberto Dainese (DSM). Tra gli altri papabili al trionfo di tappa ci sono il colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), il quale cerca riscatto dopo un biennio difficile, il belga ...

