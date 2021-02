Tuttosport: contro l’Atalanta Gattuso potrebbe riproporre la difesa a tre (Di domenica 21 febbraio 2021) Koulibaly ha superato le visite post Covid, ma ci sono ancora dubbi sulla possibilità di schierarlo in campo titolare contro l’Atalanta. Secondo quanto scrive Tuttosport, però, se il senegalese dovesse farcela, Gattuso avrebbe pensato di utilizzare la difesa a tre, come già fatto contro l’Atalanta in Coppa Italia. Il quotidiano sportivo scrive: “Se Koulibaly dovesse farcela, non è escluso che Ringhio riproponga lo stesso sistema difensivo, con Rrahmani e Maksimovic ai suoi lati. La ragione è sempre la stessa: il gran numero di partite che il Napoli sta giocando ogni tre giorni e le tante assenze che condizionano le scelte del tecnico”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Koulibaly ha superato le visite post Covid, ma ci sono ancora dubbi sulla possibilità di schierarlo in campo titolare. Secondo quanto scrive, però, se il senegalese dovesse farcela,avrebbe pensato di utilizzare laa tre, come già fattoin Coppa Italia. Il quotidiano sportivo scrive: “Se Koulibaly dovesse farcela, non è escluso che Ringhio riproponga lo stesso sistema difensivo, con Rrahmani e Maksimovic ai suoi lati. La ragione è sempre la stessa: il gran numero di partite che il Napoli sta giocando ogni tre giorni e le tante assenze che condizionano le scelte del tecnico”. L'articolo ilNapolista.

