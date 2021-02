Tutto pronto per il derby di Milano. San Siro vuoto, maxi assembramenti tra tifosi (Di domenica 21 febbraio 2021) Migliaia di tifosi del Milan, probabilmente circa 7000, si sono dati appuntamento davanti all ingresso 14 di San Siro - all opposto rispetto al ritrovo della Curva Nord - per vivere l attesa del derby ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 21 febbraio 2021) Migliaia didel Milan, probabilmente circa 7000, si sono dati appuntamento davanti all ingresso 14 di San- all opposto rispetto al ritrovo della Curva Nord - per vivere l attesa del...

SerieA : Tutto pronto: alle 18,30 inizia la 23ª giornata! ?? #SerieATIM #WeAreCalcio - romatv : Allenamento di rifinitura e conferenza di @PFonsecaCoach ?? Tutto è pronto per #BeneventoRoma ?? Tutte le notizie… - NekOfficial : Noi ci siamo! Ci vediamo tra poco a “Da noi... a ruota libera”. La mia amica, e padrona di casa, @francifialdini og… - fedezic : Tutto pronto per il #DerbyMilano! (Solo per oggi, forza Milan! ) #tiramisù #friends - marco171292 : EEEEEH MA CHE FERKONIA GLI ULTRAZ FUORI ZANZIRO DRIIIIN PRONTO? SI PER IL DERBY HO PRONTO TUTTO PATATINE BIRRA,… -