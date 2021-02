Tutte le vittorie dell’Italia in Prada Cup Louis Vuitton Cup Terzo trionfo | secondo per Luna Rossa

(Di domenica 21 febbraio 2021) A 21 anni di distanza dall’ultima volta, l’Italia torna a vincere sempre grazie ale Challenger Series della Coppa America e si qualifica per il Match dell’America’s Cup 2021 contro il defender Emirates Team New Zealand. Il TeamPirelli ha compiuto una grandissima impresa, riportando il Bel Paese in Coppa America per la terza volta nella storia dopo le apparizioni del Moro di Venezia nel 1992 e della stessanel 2000. Nell’albo d’oro dellaCup (dal 1983 al 2017)/Cup (2021), l’Italia va dunque a quota 3 successi e si porta a -1 dal primato della Nuova Zelanda, quattro volte vincitrice con Team New Zealand del trofeo riservato ai primi classificati delle Challenger Series. Il primo successo azzurro risale al ...

A 21 anni di distanza dall'ultima volta, l'Italia torna a vincere sempre grazie a Luna Rossa le Challenger Series della Coppa America e si qualifica per il Match dell'America's Cup 2021 contro il defe ...