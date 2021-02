Troppa Atalanta | Napoli travolto 4-2 | scatto Champions per i nerazzurri

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 febbraio 2021) È successo tutto nel secondo tempo in. Gol, autogol, partita chiusa e poi riaperta, emozioni a non finire. Perfino un brutto infortunio a Osimehn, finito al Papa Giovanni di Bergamo per un trauma cranico. Alla fine restano i tre punti, pesantissimi, conquistati dagli uomini di Gasperini in quello che era un vero e proprio scontro diretto per la zona. Grande protagonista della giornata è stato Luis Muriel, un fuoriclasse, semplicemente l’uomo in più dell’: ha segnato, confezionato due assist e dato il via all’azione del terzo gol nerazzurro. In pratica, ha fatto quasi tutto lui. Il, con l’infermeria piena e con diversi big a mezzo servizio (Insigne e Koulibaly su tutti), ha potuto fare ben poco per arginare la marea nerazzurra, facendo resistere il fortino solo ...