Trionfo di Luna Rossa in Prada Cup. Ora la sfida contro New Zealand (Di domenica 21 febbraio 2021) Trionfo di Luna Rossa in Prada Cup. L’imbarcazione italiana ha battuo 7-1 la Ineos. Ora la dura sfida contro la New Zealand. AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) – Luna Rossa ha vinto la Prada Cup. A distanza di 21 anni dall’ultimo Trionfo, l’imbarcazione italiana è riuscita ad alzare il trofeo dopo una serie dominata contro i britannici di Ineos. Un successo mai realmente in discussione per l’equipaggio italiano. 7-1 il risultato finale Luna Rossa ritorna tra i grandi e lo fa nel migliore dei modi. Ora la sfida a New Zealand nell’America’s Cup. Un duello che si preannuncia molto ostico per l’imbarcazione italiana, ma le ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021)diinCup. L’imbarcazione italiana ha battuo 7-1 la Ineos. Ora la durala New. AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) –ha vinto laCup. A distanza di 21 anni dall’ultimo, l’imbarcazione italiana è riuscita ad alzare il trofeo dopo una serie dominatai britannici di Ineos. Un successo mai realmente in discussione per l’equipaggio italiano. 7-1 il risultato finaleritorna tra i grandi e lo fa nel migliore dei modi. Ora laa Newnell’America’s Cup. Un duello che si preannuncia molto ostico per l’imbarcazione italiana, ma le ...

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di… - Giuly0013 : RT @Corriere: Il trionfo di Luna Rossa -