Trionfo di Luna Rossa alla Prada Cup L’equipaggio conquista la finale della 36esima America’s Cup Sfiderà i neozelandesi

Si chiude con la vittoria di Luna Rossa la Prada Cup. Decisivi la conquista di altri due punti, con cui porta a casa le 7 prove necessarie per aggiudicarsi la Challenger Selection Series e quindi il diritto di sfidare i neozelandesi nel match di America's Cup. Il campo A è stato quello prescelto per disputare le due regate in programma, con previsioni di vento leggero da nord/nord-est, tra i 9 e i 12 nodi di intensità. Nella prima regata entrambe le barche partono sulla linea in perfetto timing, con un leggero vantaggio degli inglesi sottovento, che si spingono fino al boundary di sinistra. Luna Rossa li segue in marcatura stretta, entrambe le barche virano rimbalzando sul lato destro del campo. Luna Rossa appare più ...

