Trionfo di Luna Rossa: adesso la finale di America’s Cup contro New Zealand (Di domenica 21 febbraio 2021) Luna Rossa è volata in finale. Volata perché queste imbarcazioni sembrano volare sull’acqua e perché sono bastate 4 giornate di regate per raggiungere le sette vittorie che servivano per conquistare la Prada Cup, la selezione degli sfidanti al trofeo più antico dello sport, e raggiungere la finale di America’s Cup. Solo un successo per il Team inglese Ineos. Leggi su vanityfair (Di domenica 21 febbraio 2021) Luna Rossa è volata in finale. Volata perché queste imbarcazioni sembrano volare sull’acqua e perché sono bastate 4 giornate di regate per raggiungere le sette vittorie che servivano per conquistare la Prada Cup, la selezione degli sfidanti al trofeo più antico dello sport, e raggiungere la finale di America’s Cup. Solo un successo per il Team inglese Ineos.

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - MasterMMSport : @lunarossa fa la storia! Batte 7-1 @INEOSTEAMUK e vola in finale contro @EmiratesTeamNZ ???? Solo in tre occasioni… - giovafilareti : RT @Eurosport_IT: LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella 36a Am… -