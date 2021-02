Treviso, madre si getta dal ponte insieme al figlioletto di un anno: il bimbo in condizioni gravi (Di domenica 21 febbraio 2021) Altra tragedia in provincia di Treviso, dove ieri un uomo ha ucciso il figlio per poi suicidarsi. A poche ore dal fatto, una donna è stata rinvenuta insieme al figlio di un anno e mezzo sotto il ponte di Vidor, a Bigolino, da cui si era gettata. La donna, 31 anni, stava sofferto da qualche tempo di difficoltà psicologiche, e non sarebbe sopravvissuta. Grave ma fortunatamente non in pericolo di vita il bambino. Treviso, donna si getta dal ponte insieme al figlio La 31enne abitava in una frazione di Vedelago, comune in provincia di Treviso, e sarebbe uscita di casa verso le 20 di sabato per raggiungere i familiari per cena. Non vedendola arrivare, i genitori si sono allarmati e hanno contatto ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Altra tragedia in provincia di, dove ieri un uomo ha ucciso il figlio per poi suicidarsi. A poche ore dal fatto, una donna è stata rinvenutaal figlio di une mezzo sotto ildi Vidor, a Bigolino, da cui si erata. La donna, 31 anni, stava sofferto da qualche tempo di difficoltà psicologiche, e non sarebbe sopravvissuta. Grave ma fortunatamente non in pericolo di vita il bambino., donna sidalal figlio La 31enne abitava in una frazione di Vedelago, comune in provincia di, e sarebbe uscita di casa verso le 20 di sabato per raggiungere i familiari per cena. Non vedendola arrivare, i genitori si sono allarmati e hcontatto ...

