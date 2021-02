Treviso, madre 31enne si suicida gettandosi da un ponte assieme al figlio (Di domenica 21 febbraio 2021) Una donna di 31 anni si è suicidata gettandosi da un ponte assieme al figlio di un anno e mezzo. Il piccolo è attualmente in ospedale in fin di vita. Donna si getta da un ponte col figlio e muore, il bimbo è in fin di vita su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 febbraio 2021) Una donna di 31 anni si ètada unaldi un anno e mezzo. Il piccolo è attualmente in ospedale in fin di vita. Donna si getta da uncole muore, il bimbo è in fin di vita su Notizie.it.

