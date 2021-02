Tre regioni in arancione. Governo al lavoro sulle nuove misure (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - - E' in programma stasera una riunione, in video conferenza, tra il Governo e i presidenti delle regioni, in vista del Consiglio dei ministri convocato domattina per approvare il decreto Covid con le nuove misure restrittive anti contagio. All'incontro, secondo quanto riferiscono fonti governative, parteciperanno la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza. Sul tavolo l'eventuale proroga del divieto di spostamento tra regioni in scadenza giovedì. Scatta oggi la nuova mappa delle regioni Sono scattate da oggi le nuove 'colorazioni' per tre regioni, Emilia Romagna, Campania e Molise, passate da gialle ad arancioni soprattutto per la diffusione delle varianti del covid.Nella nuova mappa ... Leggi su agi (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - - E' in programma stasera una riunione, in video conferenza, tra ile i presidenti delle, in vista del Consiglio dei ministri convocato domattina per approvare il decreto Covid con lerestrittive anti contagio. All'incontro, secondo quanto riferiscono fonti governative, parteciperanno la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza. Sul tavolo l'eventuale proroga del divieto di spostamento train scadenza giovedì. Scatta oggi la nuova mappa delleSono scattate da oggi le'colorazioni' per tre, Emilia Romagna, Campania e Molise, passate da gialle ad arancioni soprattutto per la diffusione delle varianti del covid.Nella nuova mappa ...

Agenzia_Ansa : #Iss: 'Evitare contatti, stare a casa'. Tre Regioni verso l'arancione #covid #ANSA - ilcirotano : Tre regioni entrano in arancione, Umbria e Bolzano in rosso - - TuzioristaGreen : RT @Moonlightshad1: Draghi mette tre regioni in zona arancione, così, d’emblée, e non vola una mosca. Nemmeno un Draghi dimettiti. - Notiziedi_it : Tre regioni entrano in arancione, Umbria e Bolzano in rosso - StefaniaNonno : RT @agenzia_nova: #COVID19 Nella nuova mappa dei colori è chiuso il 35% dei locali in Italia. E' quanto emerge da un'analisi di #Coldiretti… -