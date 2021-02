Transizione ecologica? Draghi ha colto nel segno Mons Paglia spiega perché

Leggi su formiche

(Di domenica 21 febbraio 2021) In tema di ambiente, il neo-premier Marioha ricordato una particolare espressione pronunciata da papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Terra dell’ultimo anno: “Siamo stati noi a rovinare l’opera del Signore”. Un fatto che di certo non è passato inosservato a molti, che hanno trovato in quelle poche parole un messaggio ben chiaro su quali siano le intenzioni del nuovo esecutivo. In particolare, per tutto ciò che concerne l’impegno per quellache ha segnato fin da subito, anche grazie alla spinta dell’entusiasmo grillino, un punto focale della strategia per la ripartenza del Paese nel mondo post-Covid. “Credo che il Presidente del Consiglio, citando il Papa, hauna delle questioni più delicate di questo tempo, che riguarda non solo il nostro Paese ma l’intero ...