Tragica domenica nell’agro aversano | Antonietta muore improvvisamente in casa

(Di domenica 21 febbraio 2021) Drammatico. Apesenna, una donna di appena 49 anni,Napoletano, ha accusato un malore ed è morta.pesenna,a 49 anni La donna era una nota babysitter della zona. Si occupava dei bimbi di tante famiglie. Un volto familiare che da oggi non c’è più. Come riporta Edizione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

UCommentator2 : @NandoPiscopo1 @_LordJack La situazione è tragica e domenica potrebbe peggiorare -

Ultime Notizie dalla rete : Tragica domenica

La Gazzetta del Mezzogiorno

... copiosamente disseminate dall'umanissima immagine di Cristo lungo lae impervia salita sul ...21 febbraio 2021 alle ...Insomma, l'enunciazione sintetica del movente che portò al raid omicida di quelladel luglio 2016. Resosi conto di essere in cima alla lista dei sospettati (il 4 luglio fu eseguita ...sarà ospite a Domenica In. L’attore romano è un’icona del cinema italiano, ma il successo lo portò a soffrire. Come ha raccontato tempo fa al mensile OK Salute e Benessere, la sua prima reazione alla ...La vittima dell’incidente sul lavoro è un uomo di 60 anni, Antonio Lamberti, che era al lavoro nella sua azienda agricola ...