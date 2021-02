Tragedia a Treviso, si lancia dal ponte con il figlio: lei è morta, lui è grave (Di domenica 21 febbraio 2021) Ancora una Tragedia in Italia, precisamente a Treviso: la mamma si getta dal ponte con il figlio e muore sul colpo. Il piccolo, invece, è grave Ancora una Tragedia sconvolgente che si è consumata nelle scorse ore in Italia. Una donna si è gettata dal ponte di Vidor, in provincia di Treviso, insieme al figlio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 21 febbraio 2021) Ancora unain Italia, precisamente a: la mamma si getta dalcon ile muore sul colpo. Il piccolo, invece, èAncora unasconvolgente che si è consumata nelle scorse ore in Italia. Una donna si è gettata daldi Vidor, in provincia di, insieme alL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : “È autistico, non avrà un futuro” Padre uccide il figlio di due anni: La tragedia vicino a Treviso. L’uomo si è poi… - lightmoon972 : RT @infoitinterno: Tragedia a Treviso, strangola figlio di 2 anni poi si toglie la vita - angiuoniluigi : RT @repubblica: “È autistico, non avrà un futuro” Padre uccide il figlio di due anni: La tragedia vicino a Treviso. L’uomo si è poi suicida… - IosonoScala : Mi domando se questa tragedia si poteva evitare col T.S.O... Visto che era in cura per #depressione... Mi auguro c… - GermanoZanelli : RT @repubblica: “È autistico, non avrà un futuro” Padre uccide il figlio di due anni: La tragedia vicino a Treviso. L’uomo si è poi suicida… -