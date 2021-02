TRADIZIONE RIVISITATA IN ROYAL BLUE NAVY

Ultime Notizie dalla rete : TRADIZIONE RIVISITATA

QUOTIDIANO.NET

La nuova collezione de La Martina esplora diversi territori e ne declina concept e life style, ma all'interno di questi mondi la polo - shirt resta sempre protagonista. Due di questi temi sono i più ...Unaattesa come un momento non solo di festa ma segno di condivisione, riflessione, ... Un'edizione chiaramente, a causa dell'emergenza sanitaria. Gli eventi si sono snodati lungo ...La nuova collezione de La Martina esplora diversi territori e ne declina concept e life style, ma all’interno di questi mondi la polo-shirt resta sempre protagonista. Due di questi temi sono i più car ...Ilaria D’Amico ospite a Verissimo: la giornalista parla della sua vita con Gigi Buffon e dei festeggiamenti per il 48esimo compleanno di lui.