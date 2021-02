Tottenham | pericolo francese | Kane nel mirino del Psg per sostituire Mbappé

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il Paris Saint-Germain avrebbe nelHarry, attaccante inglese, gioiello deldi José Mourinho. Qualora Kyliandovesse lasciare il club, difatti, la dirigenza parigina virerebbe sul centravanti della Nazionale inglese, bomber puro e inoltre abile a servire precisi assist. A riportare l’indiscrezione è l’autorevole ‘Mirror’, testata che ha precisato come Neymar non farebbe le valigie, in caso di partenza forzata di. Il Paris Saint-Germain non ha intenzione di ridimensionare sensibilmente il valore della propria rosa e punta in alto, punta. SportFace.

(ANSA) – ROMA, 21 FEB – Il Manchester City infila la 18/a vittoria di fila tra campionato e coppe andando a battere l'1-0 l'Arsenal in trasferta nella 25/a giornata di Premier League e mantiene dieci ...