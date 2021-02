Torta al cioccolato senza farina | scopri questa bontà

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 21 febbraio 2021) La marquise è uno dei fondamentali della pasticceria, come nel basket il tagliafuori o nel calcio lo stop di petto. È molto simile alla pasta biscotto, ma se ne differenzia, oltre che per la preparazione, per il fatto di essereglutine. Si presenta come un pandispagna morbido e basso e può essere impiegata come base per altri dolci, come ad esempio torte gelato o bavaresi.al: la ricetta Gli ingredienti Ti servono, oltre a una teglia circa 40 x 30, i seguenti ingredienti: 160 grammi si zucchero a velo; 115 grammi circa di albumi d’uovo; 50 grammi di rossi; 45 grammi di cacao amaro in polvere; 15 grammi di fecola di patate. La preparazione Come si diceva sopra, è fondamentale montare con cura gli albumi. A questo ...