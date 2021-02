Tiene stretto a sé lo zaino. Il cane antidroga annusa un pacco di cocaina (Di domenica 21 febbraio 2021) MAROTTA - Si teneva stretto lo zaino durante il controllo, come se lì dentro ci fosse qualcosa di prezioso da nascondere. Il sospetto non era infondato e i finanzieri della compagnia di Fano hanno ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 21 febbraio 2021) MAROTTA - Si tenevalodurante il controllo, come se lì dentro ci fosse qualcosa di prezioso da nascondere. Il sospetto non era infondato e i finanzieri della compagnia di Fano hanno ...

senzasinistra : @scacchet1 'Draghi e' il Mes' ha detto Faraone in Aula, e sta progettando il ponte sullo Stretto e si tiene anche… - domthewizard : Una persona insicura non tradisce, semmai si tiene stretto il partner che ha perchè ha paura di perderlo #cepostaperte - Vir11Estjacopo : Se lo tiene così stretto la vipera perché perso lui resterebbe sola per tutta la vita. Perfida ??#cepostaperte - fearlessIouiis : @inprincesspark NO SCUSA SKY NEVER LOOKED SO BLUE LO CONFERMA PER ME LO TIENE STRETTO DA SOPRA - inprincesspark : @fearlessIouiis MIC HARRY DORME SULLA PANCIA, LOUIS È PER FORZA QUELLO CHE LO FA DORMIRE SUL SUO PETTO, SE LO TIENE STRETTO -