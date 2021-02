Terzo aggiornamento per i Samsung Galaxy S21, cosa correggerà? (Di domenica 21 febbraio 2021) Dal lancio dei Samsung Galaxy S21 è passato poco più di un mese, ma è già la terza volta che i top di gamma sudcoreani si aggiornano. L’ultima volta risale ad una settimana fa, quando era stato distribuito il pacchetto G99xBXXU1AUB6 per la correzione di alcuni bug, tra cui quello relativo al modem per via del quale si registrava un consumo eccessivo della batteria in fase di standby). Il rilascio del nuovo aggiornamento di cui vi stiamo parlando quest’oggi è partito anche in Italia: i pacchetti G998BXXU1AUB9, G998BOXM1AUB9 e G998BXXU1AUB8 hanno iniziato adesso la loro corsa a bordo dei Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. Il changelog rivela il miglioramento delle prestazioni della fotocamera e di quelle generali del dispositivo, oltre che l’eliminazione di bug e l’implementazione degli ultimi ... Leggi su optimagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Dal lancio deiS21 è passato poco più di un mese, ma è già la terza volta che i top di gamma sudcoreani si aggiornano. L’ultima volta risale ad una settimana fa, quando era stato distribuito il pacchetto G99xBXXU1AUB6 per la correzione di alcuni bug, tra cui quello relativo al modem per via del quale si registrava un consumo eccessivo della batteria in fase di standby). Il rilascio del nuovodi cui vi stiamo parlando quest’oggi è partito anche in Italia: i pacchetti G998BXXU1AUB9, G998BOXM1AUB9 e G998BXXU1AUB8 hanno iniziato adesso la loro corsa a bordo deiS21, S21 Plus e S21 Ultra. Il changelog rivela il miglioramento delle prestazioni della fotocamera e di quelle generali del dispositivo, oltre che l’eliminazione di bug e l’implementazione degli ultimi ...

iKo42 : @mmorphine_ Aggiornamento di oggi: Uscito da lavoro ho trovato il terzo panificio chiuso. Mi arrendo. - Thewisegirl5 : TERZO AGGIORNAMENTO Percy litiga con Apollo perché secondo lui è egoista e arrogante - Umbria_N_Web : Covid: “Ipotesi terzo ospedale in Umbria, piano di salvaguardia totalmente disatteso, serve aggiornamento condiviso… - AcsNewsUmbria : COVID: “IPOTESI TERZO OSPEDALE IN UMBRIA, PIANO DI SALVAGUARDIA TOTALMENTE DISATTESO, SERVE AGGIORNAMENTO CONDIVISO… - VerdeGiuseppe4 : RT @FabioFranchi1: Eventi avversi: aggiornamento #EMA al 6 febbraio per uno dei #vaccini somministrati, il noto Tozinameran (Pfizer). L'Ita… -