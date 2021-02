Tennis, Novak Djokovic boccia la nuova generazione: Medvedev affossato e la legge dei ‘titani’ vale ancora (Di domenica 21 febbraio 2021) Missione fallita, la nuova generazione è stata ancora una volta respinta. Novak Djokovic boccia in maniera inappellabile il russo Daniil Medvedev e porta a 9 i successi negli Australian Open, a 18 i Major vinti, a 21 le partite di fila vinte a Melbourne, a 82 i titoli nel circuito ATP in bacheca e il prossimo 8 marzo saranno 311 settimane da n.1 indiscusso, superando Roger Federer. Questi i numeri dell’impresa di un campione affamato di successo come lo sono ancora Rafael Nadal e, quando tornerà, Federer. I tre titani, con i loro 58 Slam vinti, stanno ancora a certificare il fatto che prima di un ricambio vero e proprio si dovrà aspettare, contrariamente alla logica e a quello che tanti si aspetterebbero. Vero è che per campioni di ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Missione fallita, laè statauna volta respinta.in maniera inappellabile il russo Daniile porta a 9 i successi negli Australian Open, a 18 i Major vinti, a 21 le partite di fila vinte a Melbourne, a 82 i titoli nel circuito ATP in bacheca e il prossimo 8 marzo saranno 311 settimane da n.1 indiscusso, superando Roger Federer. Questi i numeri dell’impresa di un campione affamato di successo come lo sonoRafael Nadal e, quando tornerà, Federer. I tre titani, con i loro 58 Slam vinti, stannoa certificare il fatto che prima di un ricambio vero e proprio si dovrà aspettare, contrariamente alla logica e a quello che tanti si aspetterebbero. Vero è che per campioni di ...

