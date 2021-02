Tennis | Jannik Sinner riprende la marcia da Montpellier Il programma dei prossimi due mesi dell’azzurrino

Leggi su oasport

(Di domenica 21 febbraio 2021)ritorna in scena. L’azzurrino, dopo aver fatto vedere cose importanti in Australia con il secondo titolo ATP conquistato a Melbourne, vuol continuare la propria ascesa neitornei che lo avranno per protagonista. L’altoatesinorà dall’ATP 250 diin Francia e il suo esordio sarà la settimana che sta per arrivare contro lo sloveno Aljaz Bedene (n.57 del ranking). Un esordio non certo morbido per lui, che comunque ha posto fine alla serie negativa con Bedene proprio in terra australiana, visto che i precedenti erano stati tutti favorevoli al balcanico. Un match, però, che gli ha richiesto non poco impegno specialmente nel primo set, vinto al tie-break per 7-6 (6), prima della chiosa più comoda del secondo parziale per 6-2. Un percorso che, come detto ha portato al ...