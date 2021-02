Tennis | Jannik Sinner riparte da Montpellier I prossimi tornei dell’azzurro

(Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo la prima parte di stagione vissuta in Australia, il 2021tico diripartirà dall’Europa. L’azzurro infatti sarà da domani sarà di scena aper l’ATP 250 locale (primo turno contro lo sloveno Aljaz Bedene che si terrà nella città transalpina), in un cammino che è stato più o meno pianificato sino al prossimo aprile. Leggi anche,, ATP Marsiglia 2021: ricca entry list con Berrettini,e Travaglia. Anche Medvedev e Tsitsipas al via Terminato il torneo d’Oltralpe, l’altoatesino sarà poi di scena la settimana successiva a Rotterdam (ATP 500) e quella dopo ancora a Marsiglia (ATP 250). Leggi anche,: ATP Dubai 2021, entry list con Roger Federer, Thiem, Berrettini,e ...

bastato uno scambio di like per scatenare gli appassionati del gossip: il cuore diSinner, la più fulgida promessa delitaliano, non sarebbe più libero. A incatenarlo avrebbe provveduto l'influencer e modella Maria Braccini, 28 anni (lui ne ha 8 di meno), più di 40 ...Bordighera.Sinner parteciperà all' Atp 250 Montpellier sul cemento indoor. Il tennista che si allena al PiattiCenter di Bordighera, dopo aver perso contro Denis Shapovalov all'Australian Open ...Dopo la prima parte di stagione vissuta in Australia, il 2021 tennistico di Jannik Sinner ripartirà dall'Europa. L'azzurro infatti sarà da domani sarà di scena a Montpellier per l'ATP 250 (primo turno ...Il 50% dei suoi 18 Slam sono stati colti in Australia. Lui meglio di Federer a Wimbledon e quasi come Nadal al Roland Garros ...