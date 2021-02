Tennis, Djokovic ha vinto gli Australian Open per la nona volta: in finale ha battuto Medvedev (Di domenica 21 febbraio 2021) Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open di Tennis, per la nona volta. Nella finale di Melbourne, giocata in uno stadio parzialmente aperto ai tifosi, il campione serbo, numero 1 del Mondo, ha battuto nettamente in tre set il russo Daniil Medvedev, numero 4, con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-2 in appena 1 ora e 54 minuti di gioco. Per Djokovic era questa la 28esima finale Slam, eguagliato Rafa Nadal, in Australia ha vinto tutte e nove le finali disputate. In totale sono ora 18 i titoli del Grande Slam vinti da Nole, a -2 dal record di Roger Federer e di Nadal. Il serbo diventa il secondo giocatore dopo lo spagnolo a conquistare almeno nove volte uno stesso major. Già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Novakhaglidi, per la. Nelladi Melbourne, giocata in uno stadio parzialmente aperto ai tifosi, il campione serbo, numero 1 del Mondo, hanettamente in tre set il russo Daniil, numero 4, con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-2 in appena 1 ora e 54 minuti di gioco. Perera questa la 28esimaSlam, eguagliato Rafa Nadal, in Australia hatutte e nove le finali disputate. In totale sono ora 18 i titoli del Grande Slam vinti da Nole, a -2 dal record di Roger Federer e di Nadal. Il serbo diventa il secondo giocatore dopo lo spagnolo a conquistare almeno nove volte uno stesso major. Già ...

