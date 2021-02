Tania Cagnotto, papà Giorgio guarito dal Covid: la dedica su Instagram (Di domenica 21 febbraio 2021) Mancano davvero pochissimi giorni al parto, e Tania Cagnotto si sta preparando al lieto evento. Ora può farlo con animo più sereno, perché suo papà Giorgio è finalmente tornato a casa, dopo aver combattuto contro il Covid. Ad annunciarlo è la stessa ex tuffatrice, con un dolcissimo post su Instagram. “Il mio papi è tornato a casa, evvai! Adesso posso partorire in santa pace” – ha scritto Tania a didascalia di una bellissima foto che la ritrae assieme a Giorgio Cagnotto, per poi proseguire con un ringraziamento molto sentito – “Grazie a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che me lo avete riportato a casa, e grazie per tutto quello che state facendo da ormai un anno”. L’ex campione olimpionico e attuale commissario tecnico ... Leggi su dilei (Di domenica 21 febbraio 2021) Mancano davvero pochissimi giorni al parto, esi sta preparando al lieto evento. Ora può farlo con animo più sereno, perché suoè finalmente tornato a casa, dopo aver combattuto contro il. Ad annunciarlo è la stessa ex tuffatrice, con un dolcissimo post su. “Il mio papi è tornato a casa, evvai! Adesso posso partorire in santa pace” – ha scrittoa didascalia di una bellissima foto che la ritrae assieme a, per poi proseguire con un ringraziamento molto sentito – “Grazie a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che me lo avete riportato a casa, e grazie per tutto quello che state facendo da ormai un anno”. L’ex campione olimpionico e attuale commissario tecnico ...

