Tacchinardi e il consiglio ai giovani della Juventus | “Non sentitevi arrivati I ‘vecchi’ vi rispettano se…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 21 febbraio 2021) Contro il Crotone, nel Monday Night di Serie A, tra lae i calabresi potrebbe essere arrivato il momento di Nicolò Fagioli. Il classe 2001 potrebbe avere la sua occasione, forse, addirittura dal primo minuto. A parlarementalità che tutti iVecchia Signora dovrebbero avere è l'ex centrocampista bianconero Alessioai taccuini di Tuttosport: "In una situazione come quellaJuve attuale, Lippi mi avrebbe fatto esordire comunque perché sapeva che ero un giovane di personalità. A me sembra che anche Fagioli lo sia, ma quello lo può capire soltanto Pirlo in allenamento: lo vedi subito se un ragazzo è comodo o si logora quando si alza l’asticella". E ancora: "Un giovane, alla Juve, non deve sentirsi arrivato, ma deve essere ambizioso: i “vecchi” ...