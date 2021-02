Sylvie Lubamba a Pomeriggio 5: «Senza sesso per 7 anni, poi ho incontrato Alessandro». E lui chiama Barbara D’Urso per smentire (Di domenica 21 febbraio 2021) Colpo di scena a Pomeriggio 5. Sylvie Lubamba, ospite di Barbara D’Urso, aveva appena raccontato di aver incontrato un potenziale fidanzato facendo il suo nome, ma il diretto interessato ha chiamato in diretta per smentire. Tutto è iniziato con il talk pomeridiano sulla castità dei vip. Molti, infatti, coloro che hanno scelto di rinunciare alla propria vita intima. Simone Barbato ha ammesso di essere ancora vergine a 40 anni, mentre Sylvie Lubamba ha spiegato di avere una vita sessuale scarsissima dal 2014, anno in cui è finita in carcere. Sylvie Lubamba a Pomeriggio 5 «Dal 6 agosto 2014 per tre anni non ho avuto nessun rapporto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 21 febbraio 2021) Colpo di scena a5., ospite di, aveva appena raccontato di averun potenziale fidanzato facendo il suo nome, ma il diretto interessato hato in diretta per. Tutto è iniziato con il talk pomeridiano sulla castità dei vip. Molti, infatti, coloro che hanno scelto di rinunciare alla propria vita intima. Simone Barbato ha ammesso di essere ancora vergine a 40, mentreha spiegato di avere una vita sessuale scarsissima dal 2014, anno in cui è finita in carcere.5 «Dal 6 agosto 2014 per trenon ho avuto nessun rapporto ...

