Striscia la Notizia: un’inviato è stato aggredito durante le riprese (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel corso delle riprese per un servizio antidroga per “Striscia la Notizia”, l’inviato Vittorio Brumotti e due operatori sono stati aggrediti da spacciatori Brescia, via Rizzo. Mentre si preparavano a concludere le riprese esterne per un servizio del programma satirico di Antonio Ricci, “Striscia la Notizia”, l’inviato Vittorio Brumotti e due operatori sono stati aggrediti da tre spacciatori. Il servizio riguardava lo spaccio di droga che aveva colpito quella particolare zona di Brescia. A lanciare l’allarme sono stati proprio i cittadini, snervati da fatto che la situazione avesse ormai perso ogni tipo di controllo, permettendo ai tre truffatori di non preoccuparsi troppo di nascondere le loro attività illecite, “sbandierandole” apertamente alla luce del Sole. Proprio per ... Leggi su zon (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel corso delleper un servizio antidroga per “la”, l’inviato Vittorio Brumotti e due operatori sono stati aggrediti da spacciatori Brescia, via Rizzo. Mentre si preparavano a concludere leesterne per un servizio del programma satirico di Antonio Ricci, “la”, l’inviato Vittorio Brumotti e due operatori sono stati aggrediti da tre spacciatori. Il servizio riguardava lo spaccio di droga che aveva colpito quella particolare zona di Brescia. A lanciare l’allarme sono stati proprio i cittadini, snervati da fatto che la situazione avesse ormai perso ogni tipo di controllo, permettendo ai tre truffatori di non preoccuparsi troppo di nascondere le loro attività illecite, “sbandierandole” apertamente alla luce del Sole. Proprio per ...

helenaragu : Stupita che non conosciate Sesso (RE) quando se n'era parlato su striscia la notizia tipo 10 anni fa e ogni tanto r… - Gabriel12349955 : @beatrice_tom Non acquisto mai un prodotto che viene pubblicizzato da uno di colore e mi meraviglio pure delle maro… - ICViaFSNitti1 : @MuseLazio SUONO SC SHERIL IN MONTAGNA SHERIL SCIA IN MONTAGNA, SCIVOLA SCIVOLA FINO IN CAMPAGNA, ANCHE STRISCI… - P_Danio : @ilgiornale Sudditi di striscia la notizia - GDS_it : #Striscialanotizia, a Brescia nuova aggressione per #Brumotti: 'La più violenta mai subìta' -