Stefano De Martino: “Maria De Filippi mi ha cambiato la vita” (Di domenica 21 febbraio 2021) Ospite della puntata di C’è Posta per Te, Stefano De Martino non ha potuto far altro che accettare l’invito di Maria De Filippi che gli ha chiesto d’essere testimone di una storia di povertà ma ricca d’amore e dignità. L’ex ballerino si è identificato nel racconto dei due protagonisti rivelando che anche lui prima d’affermarsi in tv ha visto i suoi genitori faticare per avere una stabilità economica. Stefano De Martino ha confessato che prima d’andare a fare il provino di Amici ha impegnato due catenine perché non aveva i soldi per il treno: “Mi ricordo quando sono andato al banco dei pegni, a 18 anni, per vendere due catenine d’oro per prendere il treno per andare a fare i provini di Amici. Ricordo l’immensa sofferenza di mio padre, sapendo di non potere dare tutto quello di cui ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Ospite della puntata di C’è Posta per Te,Denon ha potuto far altro che accettare l’invito diDeche gli ha chiesto d’essere testimone di una storia di povertà ma ricca d’amore e dignità. L’ex ballerino si è identificato nel racconto dei due protagonisti rivelando che anche lui prima d’affermarsi in tv ha visto i suoi genitori faticare per avere una stabilità economica.Deha confessato che prima d’andare a fare il provino di Amici ha impegnato due catenine perché non aveva i soldi per il treno: “Mi ricordo quando sono andato al banco dei pegni, a 18 anni, per vendere due catenine d’oro per prendere il treno per andare a fare i provini di Amici. Ricordo l’immensa sofferenza di mio padre, sapendo di non potere dare tutto quello di cui ...

