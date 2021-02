Statale di Milano | nuovo vaccino per il Covid - 19 | ' Sarà più facile da conservare'

eziomauro : 'La Statale ha messo a punto un vaccino anti-Covid innovativo': l'annuncio del preside della facoltà di Medicina Zu… - Fusillide : RT @crlggg: 'La Statale ha messo a punto un vaccino anti-Covid innovativo': l'annuncio del preside della facoltà di Medicina Zuccotti https… - sedpeiorap : RT @momentosera: La #Statale di #Milano ha pronto il suo vaccino. «Sarà più facile da conservare». «Stiamo per depositare il brevetto», spi… - PappaletteraF : 'La Statale ha messo a punto un vaccino anti-Covid innovativo': l'annuncio del preside della facoltà di Medicina Zu… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: La #Statale di #Milano ha pronto il suo vaccino. «Sarà più facile da conservare». «Stiamo per depositare il brevetto», spi… -

Ultime Notizie dalla rete : Statale Milano

Agenzia ANSA

prima in Europa per ricerca sul virus La rivista Science ha certificato che ladiè prima in Europa per ricerca sul virus e quarta nel mondo. Un bel successo per l'Ateneo ...Stiamo per depositare il brevetto per il nostro vaccino contro il Covid': è quanto ha detto Gianvincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina dell'universitàdiin un'intervista a la Repubblica. Zuccotti ha spiegato che 'abbiamo concluso la fase in vitro e abbiamo iniziato i test sugli animali. Una volta depositato il brevetto, cercheremo un'...Può essere conservato più facilmente, e quindi raggiungere più persone. Queste le caratteristiche principali del nuovo vaccino messo a punto dall'Università Statale ...'Stiamo per depositare il brevetto per il nostro vaccino contro il Covid': e' quanto ha detto Gianvincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina dell'università Statale di Milano ...